Firenze, accoltella un uomo davanti alla stazione: arrestato per tentato omicidio

Firenze, 15 gennaio 2024 – Accoltella un uomo senza un vero motivo. Per questo ieri sera i carabinieri di Santa Maria Novella e gli agenti della polfer di Firenze hanno arrestato in flagranza un 33enne algerino, già noto alle forze di polizia, per il reato di lesioni personali aggravate. Alle 19 di ieri, infatti, davanti alla stazione è stata segnalata la presenza di un uomo sanguinante riverso a terra. Si tratta di un cittadino romeno di 47 anni. La visione delle telecamere di videosorveglianza ha permesso di acclarare come un altro uomo, poi arrestato, al culmine di una lite scaturita verosimilmente per futili motivi, aveva accoltellato al torace la vittima per poi fuggire a piedi. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno subito diramato le immagini dell’aggressore alle centrali operative. I carabinieri, acquisite le immagini fotografiche dell’uomo, hanno attivato le ricerche, rintracciandolo in strada dopo circa quindici minuti, ancora con indosso gli stessi indumenti utilizzati durante l’aggressione. Condotto presso la caserma dell’Arma in piazza della Stazione, l’uomo è stato identificato e arrestato per tentato omicidio. La vittima, invece, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza presso il pronto soccorso di Careggi dove rimane in prognosi riservata.