Firenze, si accoltellano nella ex caserma Lupi di Toscana

Firenze, 3 agosto 2022 - Accoltellamento tra due marocchini. È avvenuto nel corso della notte tra martedì e mercoledì 3 agosto nel parcheggio della ex caserma Gonzaga Lupi di Toscana. Uno dei due, 40 anni, si trova ora in prognosi riservata per le ferite riportate al Torregalli. Anche l'aggressore, 39 anni, è stato ricoverato nello stesso ospedale.

Secondo i primi accertamenti, l'aggressore avrebbe colpito al torace il connazionale con un oggetto appuntito, forse un coltello, ferendolo gravemente. Dopo l'aggressione sono intervenuti sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze, i militari della Sis per le attività di sopralluogo, e il pubblico ministero di turno Christine Von Borries che ha assunto la direzione delle indagini.

Le indagini sono in corso per accertare i motivi dell'aggressione.