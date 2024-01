Accoltella il “rivale“ rumeno. Algerino di 33 anni fermato da carabinieri e polfer

Con l’accusa di tentato omicidio, carabinieri e polizia hanno arrestato un 33enne algerino per l’accoltellamento di un 47enne rumeno. Durante la serata del 14 gennaio, i militari della caserma di Santa Maria Novella e gli agenti del Polfer sono intervenuti alla stazione dove era stata segnalata la presenza di un uomo sanguinante disteso per terra, risultato poi il cittadino. L’immediata visione delle telecamere di videosorveglianza ha permesso di accertare come un altro uomo, poi arrestato, al culmine di una lite scaturita verosimilmente per futili motivi, aveva accoltellato al torace la vittima per poi darsi alla fuga a piedi. La polfer ha diramato, quindi, le immagini dell’aggressore alle centrali operative delle varie forze dell’ordine per le ricerche. I carabinieri, acquisite le immagini fotografiche dell’algerino, hanno attivato le ricerche, rintracciandolo dopo circa 15 minuti in strada ancora con indosso gli stessi indumenti utilizzati durante l’aggressione.