Acciaierie Jsw, a ottobre stop alle linee di produzione

Si fermano a ottobre le linee di produzione alle Acciaierie Jsw di Piombino. I magazzini sono pieni e non ci sono nuove commesse per le rotaie. Commesse statali di Rfi legate alla partenza del nuovo accordo di programma, che Jsw di fatto tiene in stallo perché non ha ratificato ancora l’intesa per la suddivisione delle aree industriali con Metinvest Danieli che ha presentato il progetto per realizzare a Piombino una Acciaierie Green da due miliardi di euro.

Un piano di rilancio per il polo siderurgico già pronto e presentato dal ministro delle Imprese Adolfo Urso dopo l’incontro con aziende e sindacati, ma che ad oggi è inceppato dalla mancanza di una firma sull’intesa per la divisione delle aree demaniali tra Jsw e Metinvest. A ottobre quindi si ferma l’unico impianto in funzione in Jsw, il treno rotaie, sia per manutenzione programmata ma soprattutto perchè i magazzini sono pieni di rotaie. Così tutti i 1500 dipendenti Jsw saranno i cassa integrazione.

La suddivisione delle aree permetterebbe l’avvio del progetto per la nuova acciaieria green di Metinvest Danieli da oltre 2 miliardi di euro di investimento. Non solo la firma dell’accordo per la suddivisione delle aree è necessaria per la sottoscrizione degli Accordi di programma fra le due realtà imprenditoriali, Jsw e Metinvest Danieli, e il governo.

Accordi di programma, veri e propri contratti sui quali dovranno essere specificati tempi di realizzazione dei progetti dei rispettivi piani industriali e soprattutto dovranno essere specificati gli organici, l’occupazione. Accordi di programma altrettanto fondamentali per vedere rinnovata la cassa integrazione per i lavoratori.

Intanto ieri è stata presentata l’istanza anche per la cassa integrazione dei 117 dipendenti di Piombino Logistics, la divisione di Jsw che si occupa delle movimentazione merci al porto.

Maila Papi