Accessibilità urbana, premiato il marciapiede di via Primo Maggio

C’è anche il marciapiede di via Primo Maggio a Tavarnuzze tra i 25 progetti premiati dalla Regione nel bando del Centro regionale di accessibilità dal valore totale di oltre un milione di euro. Il Comune di Impruneta riceverà il massimo della quota stanziata, ossia 50 mila euro, per l’eliminazione delle barriere architettoniche sul camminamento nel cuore della frazione imprunetina.

"Si tratta di un intervento molto importante e atteso dalla cittadinanza – conferma entusiasta della vittoria del bando l’assessore Marco Canuti (nella foto) -. È il marciapiedi che accompagna alla scuola, al supermercato e alla fermata del bus, quindi particolarmente utilizzato, ma a causa di un importante dislivello e della necessaria presenza di due gradini, è di difficile fruizione da parte di chi ha problemi di deambulazione, ma anche per le mamme con passeggini e in generale per tutti. Grazie all’impegno dei nostri uffici che hanno presentato un progetto ben fatto, appena il finanziamento sarà pubblicato ufficialmente sul Burt, partiremo col progetto definitivo, poi la gara e poi l’affidamento e avvio dei lavori. Contiamo che il marciapiede diventi senza barriere entro l’estate".

L’intervento costerà in tutto 86.447,11 euro, di cui 50 mila di stanziamento regionale, il resto dalle casse comunali. Il bando della Regione ha finanziato anche altri due progetti nell’area metropolitana fiorentina: uno a Borgo San Lorenzo per il miglioramento della mobilità pedonale all’interno del centro urbano (via degli Argini, piazzale del mercato, via San Francesco e piazza Garibaldi) da 200 mila euro e l’altro a Calenzano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, dal valore complessivo di 150 mila euro. Anche per questi due Comuni, la Regione parteciperà alle spese per 50 mila euro.

Manuela Plastina