Accertamenti di stabilità su immobile abitato a Scandicci: intervento precauzionale del Comune

Accertamenti di stabilità su un immobile in via Volterrana. La struttura, che è abitata, è finita sotto il controllo del comune, a seguito di un accertamento della Polizia Municipale che aveva effettuato un sopralluogo in quella casa nell’ambito di un accertamento di residenza. In quella occasione, come sei legge nell’ordinanza del sindacao relativa alla struttura, i vigili "avevano accertato la presenza di dimoranti in stanze dove erano visibili numerose crepe alla parete e al soffitto, in relazione alle quali veniva richiesta verifica di sicurezza statica dell’edificio".

La relazione della municipale è arrivata all’ufficio edilizia del comune, che ha chiesto un intervento specifico dei vigili del fuoco, i quali tuttavia durante la loro visita non avrebbero riscontrato elementi tali "da addurre ad uno stato di incipiente collasso strutturale". Nessun pericolo imminente, dunque, ma una condizione comunque che l’amministrazione ha ritenuto pericolosa, visto che si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco, la verifica visiva non permette di escludere "un’evoluzione peggiorativa delle condizioni statiche rilevate". E così il sindaco Fallani ha firmato un’ordinanza nella quale intima alla proprietà di dare immediatamente inizio alle verifiche tecniche finalizzate all’accertamento dello stato effettivo delle strutture dell’immobile e di procedere conseguentemente a tutti i lavori di assicurazione e ripristino che il caso richiede, al fine di scongiurare ogni potenziale pericolo. L’atto impone anche un monitoraggio delle condizioni dell’immobile.