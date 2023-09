Accampati di notte. Per andare alla Festa

Quasi esauriti nel giro di pochi minuti i 1600 biglietti per un posto in tribuna per la sfilata dei carri rionali il 1° ottobre. Il primo giorno di vendita è stato un successo con soli 20 biglietti rimasti, acquistabili stamani alle 8 al museo della Festa dell’Uva. "Il risultato di oggi è andato ben oltre ogni aspettativa e non è confrontabile con quanto fatto negli anni passati", commenta l’Ente Festa dell’Uva in questa edizione che vede per la prima volta alla presidenza Filippo Venturi.

Ma non sono mancate le polemiche: chi ieri si è presentato poco prima delle 7, orario di inizio di vendita annunciato dei biglietti, ha scoperto di non essere tra i primi. C’era chi si era accampato dalla notte, qualcuno pare addirittura da mezzanotte. E quando ancora l’alba era lontana, dei volontari hanno distribuito i numerini come dal fornaio. Una scelta nuova, non comunicata prima, che ha creato non pochi malumori in chi, pur essendosi presentato all’ora prestabilita, ha dovuto attendere le scelte altrui per trovare un posto a sedere nei posti rimasti liberi.

L’ente si scusa "per non aver comunicato in anticipo che la distribuzione dei numeri per ordinare la fila sarebbe iniziata prima dell’apertura della biglietteria", ma, spiega, "tale iniziativa non era stata programmata". E promette: "Terremo conto di quanto accaduto per migliorare il servizio", ringraziando quanti con l’acquisto del biglietto permettono di mantenere in vita la festa.

Manuela Plastina