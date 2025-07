Accademia Tiberina. Un pomeriggio di poesia

Un pomeriggio dedicato alla cultura e alla poesia venerdì scorso nella sontuosa Sala Giordano di Palazzo Medici Riccardi in occasione della premiazione del Concorso internazionale G. Belli – F. Lami della secolare Accademia Tiberina, dedicato per questa II edizione a Danilo Dolci, sociologo, poeta, educatore e attivista della nonviolenza. L’evento è stato condotto da Franco Antonio Pinardi, presidente onorario del Premio e dell’ Accademia Tiberina e Antonietta Micali, presidente del Premio e direttrice del Dipartimento letteratura e della Cattedra delle donne. Durante l’evento è stato anche siglato il sodalizio tra l’Accademia Tiberina e l’Università Guglielmo Marconi.

Questi i vincitori dei primi premi: saggistica, Saverio Di Jorio (Il liberale naturalista); poesia ragazzi: ex aequo Sofia Irato (Un sogno di Pace) e Vittoria Napoli (Quando sogno la Pace); narrativa ragazzi Andrea Verrocchio (L’ombra della Guerra); poesia in lingua italiana Aurelio Zucchi (Poeta per la pace); menzione di eccellenza accademica: Maria Giovanna Santucci (Sussurro d’amore); poesia in vernacolo: Emanuela D’Amico (Non mi dugnu paci); premi speciali della presidenza: Brice Grudina (Solitudine); narrativa, Cesare Paoletti (Delitto a Villa Cavalcanti); Simonetta Lucchi (È verde la mia valle); menzione eccellenza accademica: Nadia Fabbrocino (Perdonatemi se non so perdonare); premi speciali narrativa: Andrea Giostra (Femminicidio e narcisismo patologico).

Assegnati riconoscimenti anche a personaggi che si sono distinti nel campo della cultura, del giornalismo, della musica, del cinema e dell’istruzione: Sara Funaro, sindaca di Firenze; Giovanni Bettarini, assessore di Firenze; Andrea Ciulli, consigliere comunale di Firenze; Marco Belli e Marco Abate, direttore generale e rettore Uni Marconi; Alessandro Della Posta, presidente Accademia Cartagine; Piera Levi Montalcini, presidente Levi-Montalcini Foundation; Sandro Sassoli giornalista Rai; Alberto Raffaelli, Community social segnalazioni letterarie; Agnese Pini, direttrice di Qn La Nazione; Patriizio Pelizzi, attore; Antonio Cirillo, produttore cinematografico; Damiana Natali, direttrice d’orchestra e compositrice; Renato Ongania (Diritti umani); Rosa Palma Legrottaglie (Istruzione).