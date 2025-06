Accademia Italiana al Firenze Rocks. La musica incontra la grafica

Quando la musica incontra la grafica, nasce qualcosa di esplosivo. Per l’edizione 2025 di Firenze Rocks, la celebre manifestazione musicale si fonde con l’estro creativo di Accademia Italiana, l’istituto di moda, design ed arti visive, che quest’anno ha dato vita ad una collaborazione che celebra il legame indissolubile tra musica e comunicazione visiva.

Un sodalizio che prende forma con una serie di workshop aperti al pubblico, che si svolgeranno all’interno dell’area festival, domani, il 13 e il 15 giugno (nelle fasce orarie 15-17 e 17-19), dedicati alla grafica. Oltre a questo, il manifesto ufficiale di Firenze Rocks 2025 porterà la firma di una giovane promessa di Accademia Italiana: Sara Costantini, 21 anni, studentessa di Graphic Design e appassionata di musica fin da bambina. Con il suo motto ’Take things one song at a time’, Sara ha firmato un’opera che cattura perfettamente l’energia e l’identità del festival, utilizzando come protagonista il David di Michelangelo. L’iscrizione ai workshop è gratuita e può essere effettuata direttamente all’ingresso del concerto (partecipazione è riservata ai possessori del biglietto).

Tra gli appuntamenti in programma spiccano ’Rockin’ Typo’, guidato da Manuel Alvaro (domani), che invita i partecipanti a sperimentare con la tipografia attraverso approcci non convenzionali, e ’Music Disc-over’ con Gianluca Piovesan (venerdì), che esplora le contaminazioni tra design e industria discografica, tra collage, fotografia e illustrazione. Domenica 15 giugno il pubblico potrà contribuire alla creazione di un murales collettivo, il “Wishin’ Wall’, curato da Bianca Sangalli Moretti e Daniele Mariti, docenti e artisti visivi, che trasformeranno l’interazione dei partecipanti in un’opera corale, espressione del cuore pulsante di Firenze Rocks.

"La grafica è da sempre la compagna di viaggio della musica – spiega Alessandro Colombo, direttore di Accademia Italiana. – Dalla copertina di un vinile al poster di un concerto, la comunicazione visiva ha il potere di raccontare un suono, un’epoca, uno stile. Questo progetto celebra proprio quel connubio storico, aprendolo al futuro".