Acca Larentia, Firenze risponde. Presidio antifascista in Duomo: "Non rimarremo mai in silenzio"

Firenze ha risposto presente al presidio organizzato dal Pd e dai Giovani democratici in risposta alla recente manifestazione commemorativa della strage di Acca Larentia. Emulare i numeri e la portata della manifestazione di marzo, tenutasi dopo l’assalto squadrista davanti al liceo Michelangiolo, era difficile, ma sono oltre un centinaio le persone accorse ieri in piazza Duomo per far sentire la propria voce e criticare "l’ingiustificato e ingiustificabile silenzio della premier Giorgia Meloni" sui saluti romani dei manifestanti.

Come primo atto è stata intonata la canzone ’Bella ciao’, poi al microfono si sono dati il cambio i numerosi ospiti della politica cittadina. "Il presidio di oggi è estremamente importante per dire no a tutte le manifestazioni di neofascismo e tutte le manifestazioni di intolleranza", ha affermato Sara Funaro, assessore al welfare del Comune di Firenze e candidata del Pd a sindaco del capoluogo toscano.

"Sono convinta che vada fatta sentire la voce nelle istituzioni – ha aggiunto –, all’interno dei partiti, e che si debba dire la propria opinione in mezzo ai cittadini, come sta avvenendo oggi (ieri ndr) qua". "Per noi oggi strizzare l’occhio a quel mondo non è accettabile", ha affermato la deputata Simona Bonafè. "Loro possono sentirsi tutelati quanto vogliono - ha detto Giuliano Struga (Gd Firenze) -, ma ci sarà sempre un’altra parte che cercherà di lottare, di difendere la Costituzione, non rimarremo mai in silenzio". Fra i partecipanti al presidio c’erano anche il presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani, l’assessora Federica Giuliani, la vicesegretaria regionale Stefania Lio, il segretario generale della Cgil Firenze Bernardo Marasco, il segretario generale della Uil Toscana Paolo Fantappiè.

P.M.