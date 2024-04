Abbattuto il ponte sulla Faentina. Traffico chiuso ai tir per tutto il 2024

Erano attesi da anni, i lavori al ponte in località La Brocchi, sulla strada Faentina, nel comune di Borgo San Lorenzo. Il monitoraggio sui ponti, dopo il disastroso crollo del ponte Morandi a Genova, aveva evidenziato per questa struttura stradale una situazione di dissesto preoccupante. Così si era provveduto, già nel 2021, a ridurre la carreggiata, con l’istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo, e il divieto di transito – in verità non sempre rispettato – per i mezzi pesanti. Ora il cantiere è entrato in una fase decisiva. E appena terminate le operazioni preliminari e lo spostamento di cavi e sottoservizi, le ruspe hanno provveduto a tirar giù il vecchio ponte. Operazione rapida, quella della demolizione. Ma ora si dovrà ricostruire, e si prevede il termine dei lavori entro la fine dell’anno, un investimento di rilievo, quello della Città Metropolitana di Firenze per 2 milioni e 200 mila euro. Un elemento non banale è stato quello di assicurare comunque la circolazione sulla strada che, insieme alla Bolognese, è la strada di collegamento più importante tra Borgo San Lorenzo e la città di Firenze. Si è così realizzata una variante di cantiere, sulla quale il traffico ora è deviato. E’ una strada provvisoria con una sola corsia, ed è quindi regolata da semaforo, una corsia peraltro molto stretta, che non consente il passaggio ai mezzi pesanti. Il divieto di passaggio è ben evidenziato, anche perché un camion incastrato in quel breve tratto paralizzerebbe completamente la circolazione sulla strada regionale 302. Prima dell’entrata in azione delle ruspe, si è provveduto a tracciare la segnaletica orizzontale provvisoria e a posizionare quattro impianti semaforici: due sulla S.R. 302 e due sulle limitrofe intersezioni. Ora si inizierà a costruire la nuova opera: un ponte a trave continua con un’unica pila e due campate di luce di circa 22 metri, per un totale di circa 44 metri. La larghezza della sezione trasversale sarà circa 10,60 metri, comprensiva dei due cordoli laterali sui quali saranno installate le barriere di sicurezza. La struttura portante dell’impalcato sarà realizzata con travi in acciaio Corten.

Paolo Guidotti