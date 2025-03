Abbattere le barriere tecnologiche. Boom di utenti al punto digitale

I due Comuni delle Signe scommettono sull’alfabetizzazione digitale dei cittadini. A Signa, nel 2024, sono stati 620 gli accessi totali al punto digitale facile del Comune e 457 gli accessi unici. Il servizio, avviato con i finanziamenti del Pnrr ottenuti attraverso la Regione, ha permesso di effettuare adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali.

"Ben 131 accessi – ha spiegato l’assessora Eleonora Chiavetta (in foto) – hanno riguardato i certificati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, 63 per i bonus Inps e 54 il contributo affitto, mentre 11 sono stati gli accessi per il pacchetto scuola. Non solo: 110 gli accessi per l’attivazione dello Spid, 57 per il bonus idrico e 68 per l’attivazione della carta d’identità elettronica. Per estendere le competenze digitali, saranno promossi, da aprile, nuovi incontri".

Punta invece ai giovani Lastra a Signa, con tre appuntamenti promossi dall’istituto comprensivo e dal Comune, insieme al Comitato genitori. Si terranno al Teatro delle Arti: saranno aperti a tutti ma rivolti in particolare ad alunni e famiglie (ingresso libero). Il primo incontro (sabato 15 marzo, ore 10) si concentrerà sul tema ’Digito Ergo Sum’: rischi ed opportunità della rete. Interverranno: Gianluca Massettini, direttore tecnico del Cosc Toscana; l’avvocato Gianni Cenni e gli studenti.

Li.Cia.