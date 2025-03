Abbattere la burocrazia: ecco lo sportello per i cittadini stranieri

L’obiettivo è garantire un supporto attivo a cittadini stranieri e datori di lavoro. Il nuovo servizio di Cna Firenze Metropolitana, Cna World, attivo nella sede di Sesto in via De Gasperi 11, nasce con l’intento di fornire assistenza ai lavoratori extra Ue in tutte le pratiche legate all’immigrazione e supportare i datori di lavoro nella gestione amministrativa dei dipendenti non italiani.

Lo sportello, in particolare, offre ai cittadini stranieri consulenza su permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, richieste di cittadinanza e avvio d’impresa, facilitandone l’integrazione e l’accesso al mondo del lavoro. Il servizio, realizzato in collaborazione con il Patronato Epasa-Itaco, è disponibile su appuntamento contattando il numero 335.7752494 (Flora Nikolli) o scrivendo a [email protected].

"L’integrazione dei cittadini stranieri nel tessuto sociale ed economico del territorio è un processo fondamentale per la crescita e lo sviluppo locale. Cna World nasce con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi, offrendo supporto sia ai lavoratori che ai datori di lavoro - spiega Giacomo Cioni (nella foto), presidente Cna Firenze Metropolitana - Sappiamo quanto possa essere complesso per gli stranieri districarsi tra le pratiche burocratiche e per le imprese gestire gli aspetti amministrativi legati ai lavoratori stranieri. Con questo servizio, vogliamo dare risposte concrete e favorire una maggiore inclusione".

Secondo l’ultimo Rapporto sulla presenza migrante nella Città Metropolitana di Firenze, pubblicato dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 1° gennaio 2024 si contavano 85.970 cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. Firenze risulta così la quinta città metropolitana italiana per presenze extra Ue. Tuttavia, il numero complessivo è calato del 22,2% dal 2014 al 2023.

Sandra Nistri