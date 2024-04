Abate, un medico come sindaco: "Pronto a dare risposte concrete"

"Daremo una risposta seria e concreta e con un altro punto di vista alle problematiche del territorio di Greve". Ha intenzione di cambiare il modo di gestire i problemi, Roberto Abate, ufficiale medico militare e attuale consigliere comunale a Sesto Fiorentino per la Lega, scelto dai partiti di centrodestra come candidato sindaco per Greve. Ad appoggiarlo saranno Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier e Forza Italia che intendono "lanciare una candidatura forte per un cambiamento reale e concreto. Greve necessita di nuove idee per il suo rilancio. La sinistra negli anni ha fallito", scrivono in una nota congiunta le tre compagini politiche. Roberto Abate ha anche annunciato che "domani mattina (oggi ndr)mi recherò in Comune a Sesto per rassegnare le mie dimissioni da consigliere, per poter successivamente accettare con grande entusiasmo la candidatura a sindaco per tutto il centrodestra per Greve".

Quella di Abate sarà "un’idea diversa di città ed un modo diverso di amministrare finalmente più vicino alle istanze della gente. Credo e crediamo che esista un’alternativa di governo seria per la popolazione e che soltanto noi possiamo rappresentarla. È il giunto il momento che il Buongoverno del centrodestra, che ci ha visto vincitori in quasi tutti i comuni capoluogo toscani, arrivi anche a Greve. A giorni presenteremo il nostro nuovo simbolo elettorale e la squadra di candidati consiglieri. Si respira un’aria nuova a Greve, aria di cambiamento". Tra i problemi "strutturali" che Abate lamenta di Greve, "la mancanza di considerazione delle frazioni da parte dell’amministrazione grevigiana. Vivo al Ferrone da 10 anni e, per fare un esempio, non ho mai visto riparare il marciapiede davanti a casa. Il Comune si dimentica che il territorio non è soltanto composto dal capoluogo ma tante altre realtà".

Tra i punti critici, "la mancanza di fibra al Ferrone, che invece arriva nella parte di Impruneta", e di "un sistema di traporto adeguato, anche tra i diversi borghi del Comune. Occorre sempre dover prendere la macchina". Abate si chiede perché non venga più effettuato "il palio dei rioni" e dice che "occorre trovare un modo per migliorare la vita dei cittadini altrimenti si va nel degrado. Se non c’è attrattività i ragazzi vanno fuori e finiranno per abbandonare Greve definitivamente".

Andrea Settefonti