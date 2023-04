A Villa Caruso per scoprire il silenzio

Un percorso guidato alla scoperta del silenzio. È quello che si terrà sabato 22 aprile (ore 16.30) all’interno del giardino di Villa Caruso Bellosguardo, sulle colline Lastra a Signa, mediante una visita di circa un’ora finalizzata alla sensibilizzazione percettiva sul fenomeno del silenzio e sulle sue prospettive di relazione con l’ascolto. Il progetto è ideato da Francesco Giomi con la conduzione di Loredana Terminio e l’introduzione storico-architettonica a cura dell’Associazione Villa Caruso. È promosso nell’ambito di Suono Giardino 2023, in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Lastra A Signa, Museo Enrico Caruso.

Il progetto vuole da un lato contribuire, in una prospettiva ecologica, a un tentativo di esplorazione della condizione di silenzio, dall’altro "abitare percettivamente" luoghi storico-architettonici significativi, contribuendo alla loro scoperta e valorizzazione. Permetterà inoltre di vedere e di vivere in una prospettiva diversa i luoghi che furono cari al grande tenore Enrico Caruso. Il punto di ritrovo è all’ingresso della villa. Si raccomanda un abbigliamento comodo e scarpe chiuse. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi. È consigliata la prenotazione a [email protected]