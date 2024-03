A tutta fiorentinità. Settimana di eventi nel segno della cultura

Da domani al 25 marzo torna "La settimana del fiorentino", l’iniziativa del Comune con associazioni di categoria, culturali, centri commerciali naturali e tante altre realtà per valorizzare le tradizioni. Dal "Quiz del Fiorentino", per scoprire in modo divertente le curiosità della città e testare il proprio livello di fiorentinità, al concerto della Filarmonica Rossini dedicato a Don Milani, ma anche l’omaggio a Eleonora da Toledo in Palazzo Vecchio, dove nello Studiolo sarà esposta una replica filologica dell’abito immortalato dal pennello dell’Allori. E, ancora, le Porte storiche e il David di Michelangelo illuminati di rosso per l’intera settimana, le passeggiate in carrozza al parco delle Cascine e i tanti mercati tra cui "Artefacendo" in piazza Ognissanti. Insomma sette giorni per fare un salto nel Medioevo, quando fu scelto come inizio dell’anno civile il giorno 25 marzo, ricorrenza dell’Annunciazione da parte dell’angelo Gabriele.

Domani (ore 14 e 15,30) si può visitare "Rarità d’arte per la città" alla Fondazione Salvatore Romano; il 19 marzo (ore 14 e 15,30) c’è "L’annunciazione: storie di Maria" al Complesso di Santa Maria Novella per scoprire capolavori e arti minori per ripercorrere le storie della Madonna tra i secoli. Il 21 marzo (ore 15 e 16,30) al MAD Murate Art District viaggio negli spazi che ospitarono prima un antico convento, poi il carcere e, infine, l’attuale centro di produzione d’arte contemporanea. "Scorci Fiorentini" è il titolo dell’appuntamento previsto il 22 marzo (ore 15 e 16,30) al Museo Novecento: visita alla collezione che annovera capolavori del XX secolo tra cui la rosa di dipinti di Ottone Rosai. Il 23 appuntamento in piazza Tasso con "W Fiorenza, il calcio storico per tutti", evento delle Vecchie glorie con l’associazione Trisomia 21 e l’associazione Draghi Santo Spirito. Protagonisti anche i cassettai: recandosi da loro nel giorno del Capodanno fiorentino e dicendo "Capodanno fiorentino" si riceve un gadget su Pinocchio e un biglietto omaggio per il Museo del giocattolo di Firenze.