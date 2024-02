A Sesto Fiorentino inaugurato il quarto fontanello

Sesto Fiorentino, 1 febbraio 2024 – E’ stato inaugurato il quarto fontanello di Sesto Fiorentino. È attivo da questa mattina in via Lazzerini, a Zambra. A inaugurarlo sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Lorenzo Falchi, Beatrice Corsi, assessore all’Ambiente, Nicola Perini, presidente di Publiacqua.

Quello installato in via Lazzerini è il quarto fontanello dopo quelli di via Scarpettini, piazza Mahbes e viale Gramsci.

Fontanelli di alta qualità che negli anni la popolazione ha dimostrato di apprezzare sia per la loro funzione primaria, quella di punti acqua, ma anche come luoghi di riferimento e di socialità delle diverse località. Dal 2017 al settembre 2023 i fontanelli di Sesto Fiorentino hanno erogato oltre 7,7 milioni di litri. Tutto questo per un risparmio complessivo di oltre 5,1 milioni di bottiglie di acqua da 1,5 litri non prodotte con il risparmio per l’ambiente di oltre 180 tonnellate di plastica e 1.077 tonnellate di CO2 e per le tasche dei cittadini di 1,6 milioni di euro.

Nel complesso dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio, sono oggi installati 122 fontanelli che nel periodo dal 2017 al settembre 2023, pur con gli effetti della pandemia, hanno erogato 229 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 152 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 48 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie.

Numeri quelli appena elencati che diventano ancora più importanti se si considera che per produrre 25 bottiglie di plastica da un litro e mezzo, occorrono 2 chilogrammi di petrolio e 17 litri e mezzo di acqua.

“Siamo contenti di inaugurare il quarto fontanello in città, continuando a rafforzare le politiche volte a ridurre il ricorso alla plastica – ha detto Beatrice Corsi - L’acqua di rubinetto, grazie anche al costante lavoro di manutenzione della rete e ai grandi investimenti che hanno riguardato la nostra città, è buona e sicura. Con i fontanelli diamo una spinta ulteriore nella giusta direzione e, in questo caso, siamo molto soddisfatti di portare questo servizio in una zona importante e popolosa della nostra città”.

“Con questo quarto fontanello sul territorio di Sesto Fiorentino vogliamo invogliare ulteriormente i cittadini a utilizzare l’acqua pubblica, potabile e controllata, così da evitare l’utilizzo di bottiglie di plastica, nel pieno rispetto dell’ambiente – ha detto Nicola Perini, presidente di Publiacqua - Su questo tema Publiacqua è da sempre molto sensibile, e una corretta gestione della risorsa idrica fa parte di quel processo di transizione ecologica del quale la collettività, con il supporto delle aziende al suo servizio, deve essere un attore protagonista”.