A scuola d’impresa. La Cna della Piana incontra gli studenti

Ha preso il via, a Signa, la seconda edizione di "A scuola d’impresa", il progetto promosso dalla Cna della Piana Fiorentina per avvicinare le nuove generazioni al lavoro manuale e per rispondere alle difficoltà delle piccole e medie imprese locali nel reperire personale qualificato. Il primo incontro, che si è svolto alla scuola media Alessandro Paoli, ha visto la presenza dell’assessore Marcello Quaresima (nella foto), di Mirko Sulli e Massimo Cerbai della Cna e di Valentina Piccirilli, titolare di "Elianto - Estetica e benessere al naturale" di San Mauro a Signa.

L’iniziativa, che andrà avanti con varie tappe, prevede la partecipazione e il coinvolgimento di dodici imprenditori locali che si recheranno direttamente in otto scuole medie del territorio fiorentino per incontrare, fino al 27 novembre, circa 1500 alunni di seconda e terza media in modo da informarli sulle possibilità del settore artigiano, dell’imprenditoria e della libera professione.