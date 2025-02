A Reggello il suolo pubblico è in sconto. Novità per i dehors

Suolo pubblico in sconto a Reggello: è stata approvata in commissione una modifica al regolamento per l’occupazione. Prevede la totale esenzione per le associazioni senza scopo di lucro, proposta dalla maggioranza, mentre per i dehors ci sarà una riduzione del 20%; in questo caso l’emendamento era stato presentato da FdI, partendo da uno sconto del 30%. La riduzione sarà applicata alla tariffa ordinaria per gli esercizi commerciali, come bar, gelaterie e ristoranti, che occupano lo spazio pubblico con le proprie strutture coperte, tavoli, ombrelloni e fioriere. "Questa proposta – sottolinea il capogruppo FdI, Oleg Bartolini – nasce dalla ferma volontà di riconoscere l’impegno quotidiano di queste attività e il loro contributo al miglioramento del nostro territorio". Oltre che a promuovere la socializzazione, ricorda il consigliere, "sono anche motivo di miglioramento dell’arredo urbano. È un gesto concreto per valorizzare chi, ogni giorno, si impegna per rendere più vivibili le nostre città". Plaude anche la consigliera regionale FdI Elisa Tozzi. "Porteremo anche in altri Comuni la proposta avanzata a Reggello: soprattutto in provincia, gli esercenti devono essere messi nelle condizioni di poter lavorare e crescere". A fronte del successo sui dehors, Bartolini denuncia la previsione da regolamento "dell’80% di riduzione della Tosap per i giostrai. Mi sembra esagerata, considerando che per il ’Perdono’ stanno da noi una settimana e a scopo di lucro".