’A misura di bimbo’. Al via le proposte per il festival

Una manifestazione a ‘misura di bambino’. In primavera il Comune organizzerà una iniziativa dedicata ai più piccoli per la quale si cercano idee. Ha dunque pubblicato un avviso per raccogliere proposte culturali da inserire nel festival. Le iniziative suggerite dovranno essere, in via prioritaria, mirate alla promozione della cultura, dello spettacolo e delle arti visive in generale, per un target di bambini e ragazzi e coinvolgeranno più luoghi, il Teatro, il MuFiS, la biblioteca Civica, oltre agli spazi all’aperto come le piazze cittadine. Non si tratta, però, di una procedura di gara: la manifestazione di interesse ha infatti solo lo scopo di raccogliere progetti. Le proposte presentate potranno essere eventualmente considerate anche per altre iniziative organizzate dal Comune. Avviso e modulistica sono pubblicati sul sito.