A lezione di primo soccorso

Firenze, 11 maggio 2024 – Nella sede sociale della Polisportiva Oltrarno, si è svolto con fervente interesse il corso di formazione BLS-D, fondamentale per l'impiego del defibrillatore, promosso con dedizione dalla ETS Regalami un sorriso. Con l'energia che solo la consapevolezza della sua importanza sa infondere, l'evento ha visto protagonisti gli operatori laici, desiderosi di acquisire le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza cardiaca.

Il formatore regionale, Luigi Vizia, ha guidato con maestria il percorso di apprendimento, offrendo il proprio contributo alla diffusione di una cultura del soccorso che si fa sempre più imprescindibile. Il corso, denominato BLS-D, acronimo di Basic Life Support - Early Defibrillation, si pone l'ambizioso obiettivo di formare gli operatori laici all'impiego della macchina salvavita, intervenendo tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso. Grazie a questa iniziativa encomiabile, ben 140 appassionati di sport hanno oggi acquisito le competenze necessarie per essere primi attori nella catena di soccorso vitale. In un mondo in cui ogni istante conta, la rapidità d'intervento è cruciale.

La RCP (Rianimazione Cardiopolmonare) e la defibrillazione precoce rappresentano le armi più efficaci per fronteggiare situazioni di emergenza cardiaca, scongiurando conseguenze spesso irreversibili. Il programma di cardioprotezione portato avanti con impegno dalla ETS pratese, che ha già donato ben 199 defibrillatori, si arricchisce così di un ulteriore tassello, quello della formazione degli operatori, con risultati tangibili che parlano da soli: ben 11 vite umane salvate grazie a questa lodevole iniziativa. La necessità di diffondere la cultura dell'utilizzo del defibrillatore è sempre più evidente, soprattutto di fronte alle tristi cronache che ci giungono, spesso cariche di dolore e rimpianto, di giovani vite spezzate per il mancato impiego di questa preziosa macchina salvavita. È un grido di speranza che si leva dalle aule di formazione, un invito pressante a una maggiore consapevolezza collettiva e a una preparazione sempre più diffusa.

L'impegno della ETS Regalami un sorriso e di Luigi Vizia, formatore regionale, si traduce in un'azione concreta e illuminante, capace di plasmare un presente più sicuro e un futuro meno incerto. La strada intrapresa è quella giusta, e sempre più società sportive si affidano a questa preziosa risorsa, desiderose di imparare a utilizzare il defibrillatore e di diventare promotori attivi della salute e della solidarietà. In un mondo che, purtroppo, non è immune da imprevisti fatali, è confortante sapere che, grazie a iniziative come questa, la speranza continua a pulsare forte nei nostri cuori.