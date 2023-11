"A giugno 1.575 multe al giorno"

"Il sindaco Nardella e l’assessore Giorgetti parlano di un crollo delle multe. Stappiamo lo champagne": in un anno (giugno 2022-giugno 2023) "siamo passati dai 95.422 verbali elevati dai 4 velocar" piazzati tra viale Etruria, viale XI Agosto e due sul viadotto Marco Polo "a 47.273. Dalle 3.180 multe al giorno a 1.575". Il conto lo fa il consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Jacopo Cellai, che sottolinea: "Una buona notizia certamente. Ma un po’ più di senso del pudore consiglierebbe di rimettere in fresco lo champagne. Perché i dati del 2022 parlano da soli: 439.416 veicoli sanzionati, con una media di 1.715 multe al giorno. A più di un anno dalla loro entrata in funzione di multe ne fanno 47.273 multe, cioè 1.575 multe al giorno. Cosa c’è’ da festeggiare?", chiede polemico. E se, "come ci hanno spiegato nei grafici, la maggior parte dei multati non sono fiorentini o dell’area metropolitana, che comunque sono il 34%, ma fuori provincia o turisti", significa che "gli esponenti del Pd, paladino di qualsiasi battaglia contro ogni forma di discriminazione, inaugurano la discriminazione della targa". Del resto, chi arriva da fuori "non vota qua e in fondo non è altro che ‘un’addizionale’ all’imposta di soggiorno".