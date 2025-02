A Firenze lavori in via della Pietra e via dei Benci

Firenze, 5 febbraio 2025 – In queste ore a Firenze partono dei lavori in via della Pietra e via dei Benci. Nel dettaglio in via della Pietra da oggi, 5 febbraio, al 7 febbraio scatterà la chiusura del tratto via Incontri-via di Santa Marta. Questa è la viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via Incontri e diretti in via della Pietra: via Incontri-via Ernesto Rossi-via di Santa Marta-via della Pietra. In via dei Benci dal 6 febbraio sono in programma i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria. Fino all’8 febbraio la circolazione sarà interrotta tra Borgo Santa Croce e piazza dei Peruzzi; nei tratti Corso dei Tintori-Borgo Santa Croce e lungarno alle Grazie-Corso dei Tintori sarà in vigore un divieto di transito. Per la viabilità alternativa saranno istituiti ulteriori provvedimenti, ovvero: sulla direttrice via Magliabechi-piazza Santa Croce-Borgo Santa Croce sarà istituito un senso unico verso via Magliabechi; senso unico verso via Magliabechi anche in piazza Santa Croce tra via dei Pepi e via Magliabechi (tranne tratto antistante il sagrato della Basilica di Santa Croce). Via Torta che tra piazza Santa Croce e via delle Burella diventerà a senso unico verso quest’ultima strada.