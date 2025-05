A Firenze il senior living diventa smart

Firenze, 20 maggio 2025 – Yourease, startup impegnata a rendere la tecnologia un alleato concreto nel mondo della longevità, ha attivato la sua piattaforma vocale al Villaggio Novoli di Firenze, uno degli spazi residenziali per over 65 più innovativi della città. Un progetto si legge in una nota, “nato dal coraggio e dalla visione di chi ha scelto di scommettere su una tecnologia che, attraverso l’intelligenza artificiale conversazionale, mira a restituire più autonomia agli ospiti, contrastare l’isolamento e potenziare il lavoro quotidiano di chi se ne prende cura. Il progetto ha visto l’integrazione di 22 dispositivi Amazon Echo multimodali, tutti collegati alla Senior Living Management Platform di Yourease. Un intervento che segna un importante contributo nella digitalizzazione dei servizi per gli over 65, con l'obiettivo di mantenere l’autonomia dei residenti, ottimizzare il lavoro del personale e migliorare la qualità della vita all'interno del condominio”. Il Villaggio Novoli, composto da bilocali e trilocali moderni dalle differenti metrature, si compone di 37 appartamenti indipendenti, collocati ai vari piani di un immobile residenziale completamente ristrutturato con ascensore, vano scala e spazi condominiali. Il complesso, situato in un quartiere con un'eccellente varietà di servizi pubblici e privati, offre ai suoi ospiti appartamenti dotati di ogni comfort – Wi-Fi, Tv, telefono e climatizzazione centralizzata – in un contesto progettato per favorire socializzazione e sicurezza. Ora, grazie alla collaborazione fra il Consorzio Fabrica e Yourease, gli ambienti diventano anche smart, arricchendosi di strumenti digitali pensati per semplificare la gestione quotidiana. Ogni appartamento è stato equipaggiato da Yourease con un dispositivo Amazon Echo dotato di schermo touch e microfono far-field, consentendo agli anziani di interagire vocalmente in modo semplice e immediato. Attraverso le Skill Alexa personalizzate, gli ospiti possono, ad esempio, ricevere aggiornamenti sugli eventi quotidiani, impostare promemoria per appuntamenti o terapie, partecipare a eventi virtuali o in presenza, comunicare con il personale o i propri familiari e non solo. Tutto è gestito in modo centralizzato tramite la piattaforma Yourease, che monitora l'uso dei dispositivi e supporta la struttura nella gestione operativa. Anche il personale trae vantaggio dall'innovazione: grazie all’automazione delle richieste più semplici, gli operatori possono dedicare più tempo alla cura diretta degli ospiti, personalizzando i rapporti e rendendo più efficiente l'organizzazione interna. “La nostra missione è portare nel mondo del senior living una tecnologia che sia davvero al servizio delle persone: semplice, accessibile e capace di valorizzare l’autonomia e la quotidianità di chi vive e lavora nelle strutture – ha aggiunto Anna Maria Gentile, Managing Director di Yourease -. Al Villaggio Novoli abbiamo avuto l’opportunità di avviare un progetto importante, insieme a una realtà coraggiosa che ha scelto di guardare al futuro. La tecnologia che proponiamo non è un fine, ma uno strumento: aiuta i residenti a sentirsi più connessi e indipendenti, e affianca il lavoro del personale con strumenti pratici e intelligenti. Il nostro obiettivo è continuare ad ascoltare e imparare, affinché ogni innovazione resti fedele alla sua promessa più grande: migliorare la qualità della vita, con rispetto, umanità e visione”.