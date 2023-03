A Firenze dal 26 marzo esperti di tutto il mondo per la ricerca sulle antenne

Il rettore dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci

Firenze, 24 marzo 2023 – A Firenze arriveranno dal 26 marzo esperti di tutto il mondo per la ricerca su antenne e propagazione. È la '17th European Conference of Antennas and Propagation', in programma fino al 31 marzo alla Fortezza da Basso. La conferenza, nata dalla rete europea di eccellenza ACE (Antenna Centre of Excellence) – con la partecipazione del dipartimento UNIFI di Ingegneria dell’Informazione – poi trasformata nella associazione EurAAP (The European Association on Antennas and Propagation), è organizzata con la collaborazione di Firenze Fiera e del Comune di Firenze e si avvale del patrocinio dell’Ateneo fiorentino e di quello senese. Il 27 marzo la rettrice Alessandra Petrucci inaugurerà la prima giornata dei lavori, che vedrà anche la partecipazione di Nader Engheta dell’Università della Pennsylvania a Filadefia, candidato premio Nobel per la sua ricerca sui metamateriali. EuCAP accoglierà oltre 1500 partecipanti provenienti dall'accademia, dall'industria, da centri di ricerca e da agenzie governative di tutti i continenti e prevede un'area espositiva con quasi cinquanta tra le più importanti aziende del settore, che mostreranno gli ultimi progressi nella tecnologia, nella strumentazione e nel software. L'obiettivo della conferenza sarà quello di fornire una panoramica dello stato dell'arte a livello di antenne, propagazione e dei sistemi di misura a microonde ed onde millimetriche. Si parlerà delle future innovazioni, come ad esempio i sistemi intelligenti 6G.

Niccolò Gramigni