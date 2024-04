A Figline e Rignano tre nuovi medici

Arrivano tre nuovi medici di famiglia nel Valdarno fiorentino.

A Figline entra in servizio dal 2 maggio nell’ambulatorio Calcit

la dottoressa Lisa Buzzichelli (nella foto), figlinese e già conosciuta per una lunga sostituzione. Sempre da giovedì entra in servizio nella stessa sede anche la dottoressa Rebecca Cavalera. Saranno presenti in piazza IV novembre cinque giorni su 7. In territorio rignanese invece dal 6 maggio inizia la sua attività il dottor Andrea Ammannati: riceverà negli ambulatori del capoluogo in via della Pieve 8 e a Rosano in via La Pira 38.

Per la scelta del medico, bisogna rivolgersi alla Asl.