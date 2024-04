A Fiesole arriva l’arte fotografica di Cesare Bossi

Arriva a Fiesole, nella sala del Basolato, la mostra fotografica ‘The language of modern printing’. L’esposizione presenta, per la prima volta in Italia, una selezioni di opere provenienti dall’Acsaf, l’Archivio Contemporaneo Stampa d’Arte Fotografica di Cesare Bossi, figura che ha speso oltre quarant’anni nella sperimentazione delle tecniche di stampa fotografica e ha collaborato con il Comune di Fiesole alla realizzazione di numerosi progetti espositivi durante tutti gli anni ‘90 del secolo scorso. Si tratta di 57 opere di grande formato, tutte realizzate con tecnologia inkjet su carte a mano prodotte in esclusiva da Cartiera Etna di Catania e su carte concesse dal Museo della Carta di Pietrabuona, tra cui una carta nera che ha dato origine al sistema di stampa ‘nero su nero’.

La selezione coinvolge opere di nove autori, rappresentati di stili e genarazioni differenti: Michele Alassio, Ewa- Mari Johansson, Olimpia Hruska, Gabriele Maschio, Paolo Monina, Richard Nieto, Occhiomagico, Emanuele Mennitti Paraito, Enith Perez. L’inaugurazione è in programma questo pomeriggio alle 18,30 e l’esposizione sarà visitabile fino al 1° maggio. La mostra è corredata dal catalogo edito da Verbavolant. Sarà disponibile il libro che Cesare Bossi ha scritto raccontando la sua esperienza nel mondo della fotografia, 1984-2021, con alcune pagine dedicate proprio al periodo fiesolano.

D.G.