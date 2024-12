’A Christmas Carol’ con Roberto Ciufoli

Il classico musical natalizio arriva in città: domani (ore 17,30) e lunedì (ore 20,45) al Teatro Cartiere Carrara è in programma ’A Christmas Carol’, dal racconto di Charles Dickens ’Canto di Natale’, accompagnato dalle meravigliose musiche di Alan Menken, autore anche di ’La Bella e la Bestia’, ’La Sirenetta’, ’Aladdin’ e molti altri successi.

Lo spettacolo porta il pubblico nella Londra del 1843 dove tutti si accingono a festeggiare il Natale. Solo il vecchio usuraio Ebenezer Scrooge, qui interpretato da Roberto Ciufoli, mal sopporta questa festività. Durante la cena riceve la visita dello spirito di Jacob Marley, suo vecchio socio, morto sette anni prima proprio la notte della Vigilia, avvolto da pesanti catene che sono conseguenza dell’avidità e dell’egoismo perpetrati mentre era in vita. Scrooge, spaventato, chiede al vecchio socio come poter evitare la stessa sorte e lui gli rivela di essere ancora in tempo per mutare il suo destino. Prima di congedarsi, gli annuncia l’immediata visita di tre spiriti: quello del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro.

Il musical mostra il personaggio di Scrooge, che al di là del semplice racconto e del significato intrinseco della novella dickensiana, può essere facilmente riconducibile a una certa tendenza del mondo di oggi: quella dell’indifferenza, dell’intolleranza, dell’essere asociali, pur nell’epoca dei social. Tra un’umanità che va sempre più in fretta, oggi si tende spesso a rinchiudersi nel proprio mondo anziché aprirci al prossimo.