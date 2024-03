A Beyfin Gpl Combustione Magigas: "Verso carburanti sempre più green"

Il gruppo Beyfin acquisisce il ramo d’azienda Gpl Combustione Magigas Spa, con 15 addetti: con l’operazione il gruppo acquisisce 3.500 tonnellate di Gpl erogato l’anno, e subentra relativamente alla gestione ed alla distribuzione di Gpl in 7 reti, "inclusa una tra le più grandi d’Italia che copre oltre 9 km di linea con oltre 1.100 contatori servita da un deposito di 50 metri cubi". Beyfin rafforza così la sua presenza nel settore del riscaldamento e della combustione nel suo territorio di origine, la Toscana.

Dopo il potenziamento in regioni come il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta intervenuto con la fusione di Carbotrade Gas srl e Aostagas srl, l’azienda fa un’ulteriore espansione con la nuova acquisizione di una storica e strutturata azienda del pistoiese nel settore dell’energia presente con circa 8 mila clienti in diverse province toscane, dove complessivamente conta 5 depositi, 53 stazioni di servizio multicarburante e 58 mezzi.

"Oggi Gpl, domani BioGpl per guardare all’energia del futuro. Anche per questo vogliamo crescere progressivamente nei territori italiani e disporre di una rete strutturata capace di servire i clienti per il riscaldamento e per l’autotrazione. Con l’acquisizione del ramo d’azienda Gpl Combustione di Magigas Spa, rafforziamo la nostra posizione di leader nel settore italiano dell’energia - sottolinea Beatrice Niccolai, ad del Gruppo Beyfin Spa - Crediamo da sempre nel Gpl come energia definitiva della transizione energetica, per questo stiamo investendo a livello internazionale nello sviluppo del Biogpl, quale energia totalmente green prodotta dal riciclo dei rifiuti, così da rispondere alle esigenze energetiche per mobilità, riscaldamento, industria e agricoltura, oggi servite dal Gpl". Beyfin, 150 stazioni di servizio, 11 depositi, 11 filiali, 360 dipendenti, una rete che si estende nel Centro e Nord Italia con una presenza strutturata in 13 regioni e un fatturato che nel 2022 ha toccato i 500 milioni di euro, tra combustione (riscaldamento) e autotrazione, nel febbraio scorso ha celebrato due anni dalla trasformazione in Società Benefit.

