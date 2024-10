A Bagno a Ripoli torna l'apericena per sostenere le Florence Dragon Lady contro il cancro

Bagno a Ripoli (Firenze), 15 ottobre 2024 – Vogano contro il cancro, per lasciarsi alle spalle la malattia e stare meglio, di fisico e di umore. Sono le Florence Dragon Lady della sezione fiorentina della Lilt, donne operate di tumore al seno che dal 2006 praticano sull'Arno, presso i Canottieri Comunali Firenze, il dragon boat, attività sportiva inserita nel percorso di riabilitazione psico-fisica per chi ha dovuto affrontare il cancro. Per supportarle, venerdì 18 ottobre alle 19.30 alla Sala Teatro Ruah (via delle Arti, 1) si svolgerà l'apericena “Una gentilezza per la Lilt” organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, patrocinato dal Comune di Bagno a Ripoli e in collaborazione con le realtà commerciali del territorio. Durante la serata interverranno Alexander Peirano presidente Lilt Firenze, rappresentanti dell'amministrazione comunale e le Florence Dragon Lady Lilt. Info e prenotazioni tel 338 2954630 (Claudia, inviando un whatsapp o chiamando dopo le 16.30) “Da anni il dragon boat è un’attività che viene utilizzata nel percorso post tumore al seno. A Firenze è inserita all’interno dell’offerta riabilitativa del Cerion – Centro di Riabilitazione Oncologica Ispro-Lilt sostenuto da Corri la Vita: è un'attività che fa bene al fisico ma ha riscontri positivi anche dal punto di vista psicologico perché è una disciplina che si pratica all'aperto, in compagnia e permette di creare amicizie e condivisione” spiega Alexander Peirano. “Ringrazio tutte le dragonesse per l'organizzazione di questo evento e in particolare Claudia Parrucci, promotrice dell'iniziativa”. L'evento fa parte delle iniziative della campagna di prevenzione “Lilt for Women – Nastro Rosa” della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sostenuta anche da Comune di Bagno a Ripoli. “Fondamentale nella lotta al cancro” ricorda Peirano “è la prevenzione, per questo durante il mese di ottobre Lilt organizza sul territorio visite senologiche gratuite e invita tutte le donne a fare screening e controlli”. “Ancora una volta il nostro comune risponderà 'presente' a questo appuntamento pensato per sostenere un gruppo di donne eccezionali che ci donano un esempio di forza straordinario – commenta il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti -. Il tumore al seno è un nemico insidioso, che colpisce in Italia decine di migliaia di donne. Solo lo scorso anno le nuove diagnosi sono state 55mila. La prima arma per sconfiggerlo è la prevenzione, per questo invitiamo tutte e tutti a eseguire screening e controlli. Per sensibilizzare sull'importanza di giocare d'anticipo sulla malattia il nostro palazzo comunale anche quest’anno si vestirà di rosa in segno di solidarietà a tutte le donne che stanno combattendo contro il cancro”.