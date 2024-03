8 marzo, Opera Duomo Firenze lancia la serie di podcast Voci di donne

Firenze, 1 marzo 2024 - Per la Giornata internazionale della donna, l'8 marzo, l'Opera di Santa Maria del Fiore lancia la nuova serie originale podcast "Voci di Donne: i monumenti del Duomo di Firenze raccontati al femminile". Otte puntate, della durata di 15-20 minuti, con inizio il pomeriggio dell'8 marzo e a seguire ogni venerdì, spiega una nota, che racconteranno per la prima volta il vasto mondo femminile rappresentato nelle opere e nei monumenti del Duomo di Firenze. Personaggi storici, biblici, evangelici, sante, eroine, artiste, che parleranno di sé e del proprio tempo. Figure femminili come la commovente fioraia rappresentata in un sarcofago romano del III secolo d.C. in Battistero o la Santa Reparata scolpita sulla facciata del Duomo da Amalia Dupré, una delle prime scultrici della storia dell'arte fiorentina. La prima puntata sarà dedicata alla figura di Eva - rappresentata nei capolavori di Michelangelo, Donatello, Lorenzo Ghiberti e Andrea Pisano nel Museo dell'Opera del Duomo -, mentre il secondo episodio darà voce alle due misteriose Sorelle Lottieri, la cui lapide di sepoltura fu ritrovata in Duomo durante gli scavi archeologici dello scorso secolo. A seguire le protagoniste saranno Santa Reparata e la scultrice Amalia Duprè, Maddalena, Salomè, la Fioraia, la Madonna e le Sibille. Un itinerario al femminile che si snoda tra la Cattedrale, il Battistero, Santa Reparata e il Museo dell'Opera del Duomo. La serie podcast sarà ascoltabile sulle piattaforme Spotify e Apple e Google podcast e in una apposita sezione del sito dell'Opera. Nella stessa giornata, per i residenti a Firenze e provincia, sarà possibile entrare gratuitamente al Museo dell'Opera del Duomo, al Battistero e a Santa Reparata con il Giglio pass, che sarà rilasciato il giorno stesso, presentandosi con i documenti di identità, alle biglietterie dell'Opera.