"500 Comitati per Firenze: Fittante presenta l'iniziativa per una Nuova Città"

In campo per "costruire una nuova Firenze". Si chiama, appunto, “500 Comitati per Firenze”, l’iniziativa che Anima Firenze 2030 presenterà domani e con cui il candidato a sindaco Giovanni Fittante invita i fiorentini a scendere in campo al suo fianco per una nuova idea di città. L’obiettivo – si legge nella nota diffusa dal nuovo soggetto politico è "costituire una rete di comitati, ciascuno composto da 10 cittadini, che saranno le sentinelle di democrazia, il cuore di Anima Firenze 2030 e la squadra da mettere in campo per il Comune di Firenze e i cinque Quartieri in vista delle elezioni amministrative".

Anche di questo si parlerà domani alle ore 21, al Teatro Le Laudi nel corso della convention “Programma Partecipato”, il manifesto in 12 punti frutto di un percorso di partecipazione con i cittadini o meglio “con le energie migliori” che porteranno appunto a una nuova Firenze.

Nella serata Fittante sarà intervistato da Erika Pontini, capocronista de La Nazione. Un botta e risposta sui dodici punti del manifesto che è il dna di Anima Firenze 2030, progetto che coinvolge il mondo professionale, imprenditoriale, culturale e associativo. Due gli obiettivi che il candidato Fittante ha messo in chiaro fin da subito: costruire il miglior programma per Firenze e dare il miglior governo possibile alla città portando a un vero cambiamento. "E’ solo quando le idee nascono dal basso - commenta Fittante - , da chi lavora e conosce i problemi, che possono nascere le migliori soluzioni e la città può crescere veramente". Tanti gli ospiti.

"La tabella di marcia – conclude Fittante - spazia dalla mobilità, all’housing sociale, fino ai grandi temi: stadio, rigenerazione urbana, infrastrutture, turismo e cultura. Tema centrale sarà la sicurezza su cui abbiamo le idee ben chiare: basta con i “falsi fogli di via”".