5 Stelle a sostegno di FdI Esplode il caso: spaccatura

di Manuela Plastina

A un mese e mezzo dall’appuntamento alle urne, salvo sorprese dell’ultima ora, i giochi sembrano fatti, almeno sul fronte dei candidati sindaco. Saranno 3. Il primo in ordine di uscita pubblica è Matteo Aramini, vicesindaco uscente (gli è stata tolta la delega solo pochi giorni fa), fuoriuscito dal Pd con altri tesserati imprunetini a dicembre scorso. È il candidato della lista civica "Impruneta Futura" e ha ottenuto il sostegno di Italia Viva e Azione. Da ieri è poi ufficiale la candidatura di Riccardo Lazzerini, per la coalizione di cui fa parte il Pd. Eppoi c’è Matteo Zoppini, consigliere di Fratelli d’Italia, la cui candidatura ha suscitato forti reazioni: sarà sostenuto dalla lista civica "Voltiamo pagina" che riunisce tutti gli attuali consiglieri di opposizione sia di destra che di sinistra. Al suo fianco ha infatti come candidato vice Gabriele Franchi, consigliere dai valori di sinistra. Ma ha anche ottenuto l’adesione di Flavia Maurri e Leonardo Rossi, rispettivamente consigliere e ex consigliere del Movimento 5 Stelle.

"La nostra adesione è una scelta personale" spiega Rossi, seguito anche da Maurri: "Il territorio necessita di qualcuno che abbia voglia di fare e che lo faccia svegliare da questo torpore continuativo che lo attanaglia da ormai tanti anni".

Poi ribadiscono quanto sottoscritto nel manifesto di Voltiamo Pagina: "La lista nasce dal lavoro degli ultimi 5 anni in consiglio comunale e dalla condivisione delle battaglie più importanti. Nella situazione emergenziale di un Paese in cui mancano i servizi più essenziali, ci mettiamo in gioco singolarmente, come cittadini che vivono e amano questo territorio". Partiti e esperienze pregresse fanno duque un passo indietro "in favore di un vero progetto civico".

Ma dal Movimento 5 Stelle, a cui Rossi e Maurri sono ancora ufficialmente iscritti, non hanno per nulla gradito la loro presa di posizione personale. La coordinatrice regionale Irene Galletti e il coordinatore provinciale Andrea Quartini si sono dissociati: "La loro scelta non rientra nel percorso politico intrapreso dall’M5S". Poco dopo arriva anche la ’scomunica’ del deputato toscano e capogruppo M5S alla commissione Affari sociali alla Camera Andrea Quartini: "Chi va con FdI è fuori dal movimento", tacciando la nuova lista come un "guazzabuglio e un’ammucchiata". A ieri sera però né Maurri né Rossi avevano ricevuto comunicazione ufficiale della loro espulsione dal movimento. Movimento che ormai a Impruneta è spaccato, in attesa di capire se con i restanti iscritti imprunetini sosterrà il Pd, come è nell’aria.