45 anni di Probios a Calenzano: l'azienda leader nel settore free from compie 45 anni

Probios, azienda leader nel settore dell’alimentazione salutistica e free from con sede a Calenzano, compie 45 anni e spegnerà le candeline al Sana di Bologna, la fiera internazionale del Biologico e del Naturale in programma dal 7 al 9 settembre a BolognaFiere. Era il 1978 quando iniziarono le prime attività di vendita e di commercio di prodotti biologici mai visti sul mercato italiano e oggi l’azienda è presente in oltre 4mila punti vendita con più di 850 referenze mentre sono 490 i prodotti gluten free distribuiti in 47 paesi del mondo.