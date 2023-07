30° Edizione di Luglio Bambino, Fashion Week a Campi con Laboratori di Inclusione ed Arteterapia

È la "fashion week" la novità che il Centro MeMe ha pensato per la 30ª edizione di "Luglio Bambino", il festival che, sotto la direzione artistica di Sergio Aguirre e Manola Nifosì di Atto Due, coinvolge i bambini con spettacoli di teatro, circo, animazioni, laboratori, letture, cinema e incontri. Il festival sbarca a Campi dal 10 luglio e il Centro MeMe ha organizzato una serie di laboratori, ben otto (uno a Scandicci) che spazieranno dai temi dell’inclusione all’alimentazione passando per l’arteterapia. "Disegna, crea e gioca!" è l’evento di lancio, che si terrà lunedì dalle 16 alle 20 al giardino di "Verdi 15 Cafè" durante il quale i partecipanti potranno rappresentare la natura, lo sport e le emozioni. Prima su carta e poi in passerella con gli abiti sportivi di "Pescare che passione", le borse della "Bottega delle cose" e i vestiti cuciti dalle nonne Bucacenci di Auser Campi Bisenzio. Per ulteriori informazioni e il programma completo: [email protected] oppure 353.4406106.