25 aprile, la sindaca di Firenze Sara Funaro: "Nostre celebrazioni sobrie come sempre"

Firenze, 23 aprile 2025 - Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha chiesto, dopo la morte di Papa Francesco, sobrietà in vista del 25 aprile e "da parte nostra" ci sarà "tutta la massima attenzione. Noi facciamo sempre celebrazioni istituzionali sobrie e anche quest'anno faremo altrettanto. Penso sarà necessario anche fare un momento di ricordo e silenzio". Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine della commemorazione dell'eccidio del Nuovo Pignone.

Funaro ha ribadito "il profilo di serietà" e dunque di sobrietà delle istituzioni nel celebrare il 25 aprile, "per cui non ho preoccupazione". "Se sono turbata dal fatto che il ministro degli Esteri di Israele ha cancellato i messaggi di cordoglio per il Papa? Penso sia" stata una scelta "inopportuna", ha poi detto Funaro. Secondo la sindaca "la morte del Papa è una perdita per tutta l'umanità, per il mondo intero. Stringersi al cordoglio e al dolore penso sia il minimo che si possa fare. La città di Firenze ha dato un segnale importante: abbiamo messo il drappo a lutto a Palazzo Vecchio col vescovo, l'Imam e il rabbino. Penso che questo possa dire tutto".