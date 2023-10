24 ore di calcetto a Scandicci per beneficenza

Sabato al via la 24ore di calcetto. Dalle 16 fino alla stessa di domenica 8 al Palazzetto di via Rialdoli, si terrà l’edizione 2023 della maratona calcistica indoor a cui partecipano oltre 400 giocatori, che come gli anni precedenti si alternano nei diversi orari divisi nelle squadre dei Bianchi e dei Blu. Anche quest’anno tutte le categorie saranno rappresentate, il tutto al fine di raccogliere più fondi possibili da donare alla sezione diversamente abili della Robur Scandicci. La 24 ore di calcetto ha il patrocinio del Comune di Scandicci, l’ingresso per gli spettatori è libero. Come novità, quest’anno, inizieranno i ragazzi del calcio integrato, a seguire gli agenti del penitenziario di Sollicciano, le scuole calcio del Casellina e del Ponte a Greve, l’associazione Italiana Celiachia "e poi tante squadre e persone desiderose di divertirsi e fare del bene".