"233mila euro per 2 nuovi scuolabus a Calenzano: ecco come"

Due nuovi scuolabus per gli studenti di Calenzano. La giunta ha approvato una delibera con cui si autorizza lo stanziamento di 233mila euro oltre Iva, tramite mutuo, per l’acquisto dei nuovi mezzi per il trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, in sostituzione di due veicoli ormai obsoleti. I mezzi saranno di due grandezze: da 32 posti (28 alunni più 3 accompagnatori più autista) e da 42 (36 alunni più 4 accompagnatori più un autista, oltre ad un posto per sedie a rotelle) e dovranno essere allestiti con determinati requisiti, tra cui trazione posteriore con ruote gemellate, alimentazione a gasolio di ultima generazione euro 6, un sollevatore e un posto attrezzato con ancoraggi per la carrozzina. La porta di accesso dei passeggeri allo scuolabus dovrà essere posta a lato di guida e non in corrispondenza delle sedute dei giovani passeggeri.