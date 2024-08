Il 2 settembre si corre la 46ª edizione del Giro del Valdarno

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 28 agosto 2024 - Arrivano anche dall’Inghilterra e dalla Spagna tre delle 32 squadre di atleti iscritte alla 46ª edizione del Giro del Valdarno. Ben 190 ciclisti si metteranno alla prova su un circuito di 170 chilometri per la competizione sportiva organizzata da Gs Figline Bike asd con ritrovo e arrivo fissati, come da tradizione, in piazza Marsilio Ficino. Il ritrovo nel centro storico cittadino è in programma per le 12,45, prima del trasferimento verso Incisa dove, alle 13, la gara avrà inizio ufficialmente da piazza Santa Lucia. Si parte con un anello verso Burchio e ritorno lungo la Sr 69, poi un circuito da ripetere per due volte che passa sale fino a Casa Petrarca. Da lì si torna in direzione Figline per il circuito finale che da piazza Ficino attraversa il centro storico da Corso Matteotti, sale verso Stecco, prosegue verso Brollo e Pian delle Macchie prima del ritorno in centro. L'anello verrà ripetuto otto volte, con il traguardo posizionato proprio in piazza Marsilio Ficino dove, oltre alla premiazione del vincitore (lo scorso anno è stato Granger Benjamin David), saranno consegnati dei premi di rappresentanza. Tra questi spicca l’8° Trofeo Enzo e Gianna Cellai, dedicato alla memoria di una famiglia che, ancora oggi, è parte attiva della vita associativa dell’associazione promotrice e, in particolare, a quella del suo ex presidente e di sua figlia. Il Giro del Valdarno è una delle grandi classiche del panorama nazionale per le categorie Élite-Under 23, che si svolge a Figline e Incisa Valdarno in occasione della Festa del Perdono di Figline. La gara, storicamente, ha rappresentato un trampolino di lancio per tanti grandi talenti del ciclismo: nell’albo d’oro sono scritti i nomi, tra i tanti, di Fausto Masnada, Michele Bartoli, Franco Chioccioli, Guido Bontempi, ma anche Simone Ravanelli, Giuseppe Saronni, Francesco Moser, Alessio Barbagli, Francesco Ginanni e Filippo Conca. “In piazza Ficino accoglieremo l’arrivo di atleti provenienti da tutta Europa, a dimostrazione che lo sport è simbolo di unione e coesione, oltre che di impegno, benessere e salute” commenta il sindaco di Figline e Incisa Valerio Pianigiani.