17 marzo 1861, nasceva l’Italia: 4 anni dopo Firenze ne divenne capitale

Firenze, 17 marzo 2025 - Il 17 marzo 1861 (Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera), il 4 novembre, il 25 aprile e il 2 giugno sono le date fondamentali della nostra storia. Le prime due segnano la conclusione del processo risorgimentale con l’affermazione dell’Unità e dell’Indipendenza dell’Italia, le altre due la riconquista della libertà del nostro Paese e la sua trasformazione in repubblica democratica. Nel lungo processo risorgimentale italiano progressivamente si è affermata l’identità politica e culturale del nostro Paese con i suoi valori costitutivi di libertà e democrazia, che ritroviamo nella nostra Costituzione; e le date importanti come il 17 marzo rappresentano l’occasione per far conoscere ai cittadini la storia della nostra nazione, dagli staterelli preunitari al Regno d’Italia. Questa funzione pedagogica fu assunta appunto dalla classe dirigente del giovane stato italiano quando promosse nel corso degli anni la realizzazione di musei del Risorgimento in molte città italiane a partire dal più antico, il Museo nazionale del Risorgimento italiano a Palazzo Carignano a Torino, aperto al pubblico dal 1878 e che ha non solo il più grande spazio espositivo di storia patria ma che si segnala per la ricchezza e la rappresentatività delle sue collezioni. Firenze fu capitale del Regno d'Italia per un breve periodo di sei anni, dal 3 febbraio 1865 al 3 febbraio 1871.