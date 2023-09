"10 anni di lotta impari con le fogne a Firenze: la storia di Alberto Pieri"

Una lotta impari con le fogne, quella che da dieci anni sta combattendo in via Romana Alberto Pieri: la sua cantina è infatti costantemente allagata da acqua fetida.

"In questa casa ci sono nato nel ’49, prima in questa bella cantina si conservavano i prosciutti, ma dal 2014 è inutilizzabile", ci spiega Pieri mentre scendiamo le antiche scale che ci portano tre metri sottoterra. Davanti a noi si aprono 30 metri quadri invasi da melma.

"Viene su di continuo dal pozzetto e se piove viene ancora di più. – indica – I tecnici di Publiacqua hanno guardato e riguardato, buttando anche il colorante verde per capire da dove viene, ma non hanno mai individuato la causa. È da escludere che si tratti di una polla: è stata analizzata ed è acqua di fogna".

"Nel 2017, fecero il rivestimento del fognone da qui davanti fino alla chiesa di San Pier Gattolino, ma il problema continuava. Poi a luglio hanno fatto altri trenta metri in direzione opposta, mentre eravamo in ferie. Quando sono tornato ho trovato colorato di verde intorno al pozzetto e ho pensato che finalmente avessero individuato il punto e fosse risolta. Invece continua". "Aspettano che crollino le fondamenta, prima di intervenire?", interviene perentoria la moglie. Publiacqua fa sapere che negli anni ha svolto innumerevoli prove anche utilizzando traccianti e procedendo a videoispezioni sulla vicina fognatura.

Gli esiti sono stati sempre negativi ma, nonostante ciò, nel 2017, la medesima fognatura è stata completamente rinnovata, con il relining (una tecnologia che non richiede scavo) per circa 100 metri in corrispondenza dell’abitazione del signor Pieri.

Si ipotizza quindi che le infiltrazioni non provengano dalla pubblica fognatura ma, forse, da una possibile rottura di un allaccio privato di un altro edificio della zona.

Carlo Casini