Vittorio Sgarbi fa lezione su Caravaggio e Pasolini al teatro Puccini di Firenze

Firenze, 14 ottobre 2024 – Edoardo Prati, Vittorio Sgarbi e Luca Barbarossa sono i protagonisti dei prossimi spettacoli in scena al Teatro Puccini di Firenze, rispettivamente il 17, 18 e 19 ottobre.

Nel caso di Prati il giovane divulgatore social porterà in scena il suo primo spettacolo, “Cantami d'amore”: i biglietti, si spiega dal Puccini, sono esauriti ma c'è ancora disponibilità di posti per la replica straordinaria del 23 ottobre. Prati, classe 2004, porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore.

Sgarbi farà una lezione spettacolo su Caravaggio e Pasolini: i biglietti sono in vendita a 25 euro (primo settore) e 20 euro (secondo settore), esclusi diritti di prevendita.

Il giorno successivo Barbarossa porterà in scena “Cento storia per cento canzoni”: l'omonimo libro dell'artista romano diventa un tour teatrale, tra concerto e racconto. Con lo spirito del cantastorie Barbarossa canterà e suonerà dal vivo le canzoni protagoniste della sua opera letteraria e ne racconterà i retroscena, le curiosità che si nascondono dietro ognuna di esse.