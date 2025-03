Le Piagge tra storia, marginalità e futuro: la visita guidata che racconta la periferia

Firenze, 25 marzo 2025 – Il primo aprile, dalle 15 alle 17, si svolgerà la visita guidata al quartiere Le Piagge organizzata dalla Fondazione Architetti Firenze. Punto di ritrovo sarà il Centro Sociale il Pozzo, in piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin n° 2. L’iniziativa si propone di indagare la storia, le evoluzioni urbanistiche e i progetti culturali e sociali nati in una delle zone più periferiche – e al contempo potenzialmente preziose – della città.

Considerate da molti come una “terra di nessuno” negli anni ’80, Le Piagge furono oggetto di un frenetico piano edilizio per rispondere all’emergenza abitativa del periodo. I nuovi edifici, soprannominati “le navi” per la loro particolare forma, sorsero rapidamente in un’area priva dei servizi necessari. Ciononostante, l’architetto Giancarlo De Carlo individuava qui un enorme potenziale, grazie alla vicinanza con il centro di Firenze e alla prossimità con il Parco delle Cascine. Nel corso del tempo, Le Piagge sono diventate sinonimo di marginalità, ma anche di una vitalità culturale e popolare che ricorda la forza descritta da Pier Paolo Pasolini nelle sue opere: un luogo complesso dove al disagio sociale si intrecciano una ricca vita comunitaria e progetti di rinascita urbana.

La visita, condotta da Elena Barthel e Anna Lisa Pecoriello della Comunità delle Piagge e da Francesco Alberti, docente DIDA all’Università degli Studi di Firenze, partirà con i saluti di don Alessandro Santoro, che illustrerà i progetti partecipati della Comunità delle Piagge e il Piano Guida di Giancarlo De Carlo. Da lì si procederà verso la Stazione ferroviaria delle Piagge, attraversando il centro commerciale e i condomini Le Navi fino a raggiungere il sottopasso sull’Arno. Durante l’itinerario interverranno anche Emanuela Morelli e Goffredo Serrini (Università degli Studi di Firenze).

Questa iniziativa si inserisce nel programma di appuntamenti dedicati a “Periferie e implicazioni sociali, culturali e urbane”, ispirati al cinquantenario della scomparsa di Pasolini. Tra maggio e ottobre, la Fondazione Architetti Firenze organizzerà tre itinerari dal titolo “Formare in periferia / Formarsi in periferia” in collaborazione con l’Archivio di Stato di Firenze. Al centro ci saranno luoghi di interesse urbanistico, architettonico e sociale, come il Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino (visita in maggio), il Polo universitario delle Scienze Sociali a Novoli (in settembre) e i Collegi universitari in Colle dei Cappuccini a Urbino, progettati da Giancarlo De Carlo (in ottobre).

La Fondazione Architetti Firenze è stata istituita dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Firenze nel 2012, la Fondazione promuove attività culturali e di ricerca per mantenere viva e aggiornata la figura dell’Architetto Pianificatore, Paesaggista e Conservatore. Attraverso mostre, convegni, seminari, corsi di formazione, premi e borse di studio, la Fondazione mette in rete competenze e progetti volti a valorizzare l’architettura e la pianificazione urbanistica. Info: [email protected].