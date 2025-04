Uovo sospeso Ant, a Pasqua la solidarietà si moltiplica

Firenze, 16 aprile 2025 - Anche quest’anno si è ripetuta a Firenze l’iniziativa dell’Uovo Sospeso di Fondazione Ant. Il progetto - ispirato al famoso caffè sospeso napoletano - che dà la possibilità a tante persone (aziende e privati) di donare raddoppiando la solidarietà. Oltre ai tradizionali prodotti pasquali Ant (Uova e Colombe) che i cittadini di Firenze hanno trovato sui banchini gestiti dai Volontari Ant a Firenze e ordinato online su ant.it/toscana, in molti hanno scelto di donare per far arrivare le uova di cioccolato a persone in condizioni di disagio economico e sociale e contemporaneamente contribuire a sostenere l’assistenza medico-specialistica Ant ai malati di tumore.

Si è svolta oggi, 16 aprile, la consegna ufficiale delle uova nella sede di Angeli della Città, in via Sant’Agostino 19 a Firenze, alla presenza dell’assessore al Welfare del Comune di Firenze, Nicola Paulesu. Il progetto pensato da Ant, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Firenze, ha coinvolto negli anni passati sempre importanti realtà benefiche locali che sono state le destinatarie delle uova scelte e donate dai cittadini, che ad oggi sono ben 196. Quest’anno l’associazione scelta come beneficiaria delle uova sospese è un’importante realtà del territorio fiorentino, Angeli della Città Odv, che si occupa di soddisfare i bisogni primari delle persone come ascolto, aiuto economico, indirizzo nella ricerca del lavoro.

Le Uova donate saranno distribuite alle oltre 400 famiglie aiutate dall’associazione. La triangolazione tra Ant, donatori e associazioni del territorio ha reso possibile donare, negli anni, le strenne pasquali ad alcune realtà che a Firenze ed in Toscana si occupano di accoglienza e di assistenza a persone bisognose. Un importante progetto grazie al quale Fondazione Ant decide di aprirsi a sua volta verso altri enti per moltiplicare la solidarietà. "Anche per la Pasqua 2025 torna una bella iniziativa dedicata alla solidarietà. - ha detto l’assessore al Welfare Nicola Paulesu -

Questa realtà ancora una volta dimostra di essere a fianco dei nostri concittadini più fragili. Ne siamo orgogliosi, Ant da tempo svolge preziose attività nei settori della prevenzione oncologica, della ricerca, dello sviluppo e della formazione e porta avanti ogni giorno un lavoro importante con le équipe multi-professionali, che offrono assistenza sociosanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici". Grande soddisfazione è stata espressa da Simone Martini, delegato fiorentino di Fondazione Ant: "Voglio ringraziare personalmente tutte le associazioni fiorentine e toscane che in tanti anni di questa bellissima iniziativa solidale hanno collaborato con Ant a questo importante progetto. Anche quest’anno avere al nostro fianco un’importante istituzione fiorentina come Angeli della Città ci riempie di orgoglio e siamo lieti di essere riusciti a creare questa bellissima sinergia che ci permette di donare un po’ di felicità a tante persone. Ringrazio naturalmente anche tutte le persone che hanno scelto dii donare le Uova di ANT ai più bisognosi. Credo fermamente che la collaborazione tra diverse realtà del non profit sia non solo auspicabile ma anche assolutamente necessaria per superare la crisi sociale ed economica che colpisce le fasce più deboli della società.” "Con molta riconoscenza ringraziamo la Fondazione Ant che con l’iniziativa dell’uovo sospeso renderà felici tutti i bambini delle famiglie che noi seguiamo e aiutiamo – ha dichiarato Carla Arrighetti, Presidente di Angeli della Città - Questa iniziativa solidale di Ant dimostra che la collaborazione fra le diverse realtà di volontariato è la direzione giusta e necessaria da seguire per cercare di sostenere i più deboli. Grazie di cuore".

Per avere informazioni sulle attività di Fondazione Ant a Firenze è possibile chiamare il n. 055 5000210 o scrivere a [email protected]. Tutti i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione Ant. Tutti i fondi raccolti attraverso l’iniziativa dell’ “Uovo Sospeso” andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione Ant. La struttura sanitaria di Ant nella regione Toscana è composta da 10 medici, 1 nutrizionista, 10 infermieri e 4 psicologhe.