Università di Firenze, riapre la piscina al Campus di Sesto Fiorentino

Firenze, 30 maggio 2025 – Sabato 31 maggio, riapre al pubblico la piscina Val di Rose, situata all’interno del Campus di Sesto Fiorentino. Fino a martedì 10 giugno gli orari di apertura prevedono l’ingresso dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19; sabato e domenica dalle 9.30 alle 19. Da martedì 3 giugno partiranno i corsi di fitness e da lunedì 16 giugno sarà possibile partecipare ai corsi di nuoto.

+ Sono previste tariffe agevolate per gli studenti e per tutta la comunità universitaria (sconto medio del 30% sul biglietto d’ingresso), con un ampio ventaglio di possibilità, compresi gli abbonamenti per 10 ingressi. Inoltre, fino a martedì 13 giugno è prevista una promozione riservata a Unifi e Cus, valida dal lunedì al venerdì con ingresso e lettino a 5 euro (fino ad esaurimento). L’impianto è gestito dalla società sportiva A.S.D. Esseci Nuoto, a cui Unifi ha affidato la concessione. Sono a disposizione due vasche, rispettivamente di 25 metri per 12,50 e di 8 metri per 12,50.