Ultra Trail, a Fiesole il traguardo di tre corse

Fiesole (Firenze) 5 maggio 2023- Tutto pronto a Fiesole per accogliere l'arrivo dei partecipanti all’Ultra Trail Via degli Dei, gara competitiva che si corre su un tracciato di circa 125 chilometri su e giù per l'Appennino, di notte e di giorno. La sfida è partita da Bologna alle ore 23 di ieri. Il traguardo di questa edizione è in piazza Mino, dove i primi arrivi sono attesi dalle ore 12 di domani, sabato 6 maggio.

E sempre a Fiesole si chiudono anche altre due competizioni: la Flaminia Militare Trail di 55 chilometri che parte domani mattina da Monte Fò (Barberino di Mugello) e la Monte Senario Trail di 32 chilometri con partenza alle 13:30 da San Piero a Sieve.

Complessivamente di tratta di 453 concorrenti italiani e esteri che si sfideranno in gare di endurance in semi autosufficienza per specialisti con i muscoli d'acciaio.

Le gare sono organizzate dalla Ultra Trail Via degli Dei ASD di Monterenzio (BO), società affiliata A.C.S.I. (Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero),omologate da UTMB® INDEX (Ultra-Trail® du Mont-Blanc), ITRA (International Trail Running Association), IUTA (Associazione italiana Ultramaratone & Trail) D.G.