Uffizi, torna la Festa dei Doni e San Valentino si festeggia in anticipo

Firenze, 29 gennaio 2025 - Torna alla Galleria degli Uffizi la Festa dei Doni. Venerdì 31 gennaio le coppie di innamorati che prenderanno parte alla giornata-evento entreranno al museo pagando un solo biglietto, avendo così a disposizione un ingresso gratuito. La Festa dei Doni è l’iniziativa organizzata a dagli Uffizi per ricordare il matrimonio, celebrato a Firenze nel 1503, proprio il 31 gennaio, tra Agnolo Doni e Maddalena Strozzi. Si tratta di due protagonisti indiscussi delle collezioni degli Uffizi: nei loro splendidi ritratti, eseguiti da Raffaello, rivolgono lo sguardo all’osservatore che rimane incantato dalle vesti preziose, dai gioielli, e dalla posa rilassata ed elegante dei due personaggi. Il famosissimo Tondo Doni di Michelangelo, raffigurante la Sacra Famiglia con San Giovannino, porta il loro nome proprio perché fu commissionato all’artista in occasione della nascita della loro primogenita. Agnolo, facoltoso mercante di stoffe, e la moglie, l’aristocratica Maddalena, erano appassionati collezionisti d’arte, nonché committenti dei principali artisti del momento, come appunto Raffaello e Michelangelo Buonarroti. Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde: “Il Giorno dei Doni è il San Valentino degli Uffizi: una bellissima festa con cui il museo celebra un’unione d’amore iconica, quella che, oltre mezzo millennio fa, portò alla creazione di uno dei tesori della Galleria, il Tondo Doni di Michelangelo. Invito tutte le coppie, tutti gli innamorati, a venire in museo da noi per prendere parte a questa giornata e suggellarla magicamente, al cospetto di uno dei capolavori dell’arte occidentale”.