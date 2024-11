Torna Bto, la manifestazione sul turismo del futuro

Firenze, 25 novembre 2024 – L’Intelligenza Artificiale rivoluzionerà i nostri viaggi? E l’impiego dei robot in hotel e ristoranti che evoluzione avrà? Mentre i cambiamenti climatici quanto influiranno sul desiderio di viaggiare? Questi sono solo alcuni dei temi di cui si discuterà a BTO – Be Travel Onlife, la più importante manifestazione dedicata alle nuove frontiere del travel e all’innovazione, un evento da sempre incubatore e precursore dei fenomeni che si andranno a sviluppare nel prossimo futuro, in programma alla Stazione Leopolda di Firenze il 27 e 28 novembre. Tema centrale di questa edizione: “BALANCE: AI Confluence in Travel”, ovvero come raggiungere l’equilibrio tra l’Intelligenza Artificiale e l’insostituibile valore dell’interazione umana. BTO 2024, vedrà confrontarsi i maggiori esperti del settore tra approfondimenti, workshop e speech futuristici, per conoscere le nuove tendenze tecnologiche applicate al travel, declinate nei consueti quattro topic: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality. Tra gli ospiti attesi a Firenze anche i rappresentanti di Booking.com, Google Travel, Airbnb, The Data Appeal Company insieme al CONI, Mastercard, Almaviva e realtà come Vinitaly e Slow Food, solo per citarne alcune. Ampia la rappresentanza delle catene alberghiere come Four Seasons, Starhotels, Marriott International, Voihotels. Non mancheranno, poi, ricerche esclusive come quelle di PhoCusWright, Wine Meridian, ISMEA e dell’Università Bocconi. Il programma della 16esima edizione nasce dal lavoro corale dell’Advisory Board composto da professionisti provenienti da tutta Italia, coordinati dal direttore scientifico, Francesco Tapinassi. Promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e PromoFirenze, BTO si interroga da sempre sull’influenza del digitale nel settore turistico. Un aspetto evidenziato da PhoCusWright, il più importante ente di ricerca al mondo, nel report realizzato in esclusiva per BTO che verrà presentato dal suo analista per l’Italia, Giancarlo Carniani (27/11). Dai dati emerge che il 45% dei viaggiatori europei considera la tecnologia un “plus” per migliorare l’esperienza di viaggio, percentuale che sale al 56% nella fascia 18 - 34 anni. Mentre la fiducia dei viaggiatori nelle risposte generate dall’AI rimane limitata: i più fiduciosi sono i giovani (44%) mentre per gli over 55 l’affidabilità cala al 22%. Di contro, l’analisi dei comportamenti sui social relativi all'ispirazione al viaggio riserva sorprese: i veri influencer sarebbero da ricercare tra amici e familiari più che tra coloro che lo fanno per professione. Trend che ci segnalano che, sebbene l’implementazione delle nuove intelligenze artificiali generative sembri inarrestabile, il fattore umano continua a restare predominante. Altro tema caldo di questa edizione, oltre all’Intelligenza Artificiale, il ruolo dei cambiamenti climatici, che sempre di più influenzano le scelte dei viaggiatori. Ne discuteranno esperti del settore come il climatologo Luca Mercalli, il direttore di WWF Travel, Gianluca Mancini e il professore dell’Università di Bologna, Andrea Guizzardi in due diversi panel il 27 novembre. Spazio poi alla robotica al servizio del turismo, con il country manager di Keenon Robotics Francisco Javier Martin Romo (27/11) e all’informatica, con Michael J. Casey, tra i maggiori esperti di blockchain al mondo (27/11 in collegamento) e Davide Rota, CEO di Tiscali (28/11). Si parlerà di food con Roberta Garibaldi (27/11), che analizzerà il boom del turismo caseario, settore che ha registrato una crescita del +7,3% negli ultimi tre anni con le visite ai caseifici gettonate dai giovanissimi 18-24enni. I caseifici emergono, infatti, come la seconda categoria preferita (19%) dopo quelle in cantina (32%), a seguire i birrifici (18%) e le aziende olivicole (11%). Il conduttore Rai di “Generazione Bellezza”, Emilio Casalini (27/11), accompagnerà idealmente il pubblico alla riscoperta del turismo slow incentrato su comunità locali e biodiversità. Spazio poi al confronto internazionale per le destinazioni, da Visit Berlin a Turisme de Barcelona, da Budapest alle Asturie passando per Bordeaux, Amsterdam e Liverpool. Attesi per l’inaugurazione di giovedì 27 novembre ore 9.30 il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore regionale a Turismo e Commercio Leonardo Marras, il presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti insieme agli organizzatori. Dalle 10 (Hall 3) spazio a “Destinazione Toscana, risultati e prospettive per il 2025”, consueto appuntamento sui risultati 2024 e i trend 2025, nel quale interverranno l’assessore Marras, Susanna Cenni, presidente Anci Toscana con Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Tapinassi, nella veste di direttore di Toscana Promozione Turistica, Enrico Conti, ricercatore IRPET, Alessandro Tortelli, direttore del Centro Studi Turistici di Firenze, Gianluca Vannuccini, direttore Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione Regione Toscana e Dario Bertocchi, ricercatore dell’Università UNIUD e Ca’ Foscari di Venezia. Previste anche le testimonianze dai territori con Renzo Macelloni, sindaco di Peccioli e Federica Damiani, consigliera delegata al turismo per il Comune di San Casciano dei Bagni. Ancora Toscana al centro del panel sull’enoturismo “l'Intelligenza Artificiale nel mondo del vino e dell'enoturismo: quali scenari per il futuro?” (28/11) che vedrà tra gli altri, gli interventi di Andrea Galanti, responsabile marketing AIS Toscana, Giuseppe Salvini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, Donatella Cinelli Colombini, fondatrice Movimento Turismo del Vino. L’incontro approfondirà come l’IA possa supportare il turista enogastronomico nella personalizzazione del viaggio, i produttori in vigna e in cantina e i sommelier. Un'occasione per riflettere sul futuro del mondo del vino in un dialogo tra tradizione e nuove tecnologie. Sempre di Toscana si parlerà in due focus a cura di Fondazione Sistema Toscana su AI nei sistemi digitali delle destinazioni e sulla digitalizzazione delle imprese turistiche. Nel primo incontro si confronteranno marketing manager del Trentino, Promo Friuli-Venezia Giulia, Yes Milano e della Toscana con il team di FST che gestisce Visittuscany.com, il sistema digitale del turismo della regione mentre, nel secondo, i rappresentanti delle tre Università toscane e Format Research discuteranno sui risultati delle ricerche volute dall’istituzione regionale. Spazio poi a un’idea innovativa per promuovere prodotti, cucine regionali e – quindi – il turismo: “Aromi d’Italia”. Un progetto di Ministero del Turismo e Regione Toscana con Toscana Promozione, un viaggio sulle tracce dei profumi delle cucine regionali per codificarne gli aromi alla ricerca delle emozioni olfattive. Interverranno, tra gli altri, Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana e assessora all’agroalimentare, Claudia Sepertino, consulente in Marketing e Comunicazione Olfattiva, e Mauro Carbone, coordinatore Vetrina Toscana. Infine, ancora Toscana tra i protagonisti di “Smart village. La rivoluzione dei borghi”. I relatori discuteranno su come intervenire per valorizzare il potenziale inespresso delle aree interne, soprattutto in termini di innovazioni tecnologiche e di governance. Tra le esperienze che verranno illustrate: un piccolo smart village della Calabria – Sellia - diventato destinatario di ingenti investimenti in pochi anni come racconterà la sua sindaca, Sara Giordano; una Cooperativa di Comunità in Molise - terrAMea - con approccio human centered, esperienza illustrata da Marco Scarpitti; la provincia olandese di Frisia dove al rafforzamento del senso di appartenenza della comunità si unisce la customer experience digitale, ne parlerà Floriaan Zwart, direttore VVV Waterland van Friesland; fino ad accendere i riflettori sulla Toscana, regione fucina di innovazione e progettualità la cui esperienza verrà raccontata dall’assessore regionale alle Infrastrutture digitali e Innovazione, Stefano Ciuoffo. Insieme a loro Gianni Lacorazza, co-founder e vicepresidente Fondazione Appennino nonché membro del board di BTO. Le novità di BTO 2024. Humans Train AI – 1:1. A BTO sarà presente un’area training dove i visitatori potranno esplorare da vicino gli strumenti e le applicazioni di AI discussi nei panel scientifici del programma. “Humans Train AI” è il cuore dell’apprendimento sull’intelligenza artificiale generativa, situato direttamente allo stand 1 del padiglione espositivo. In questo spazio interattivo il pubblico potrà “allenarsi” con gli strumenti di Intelligenza Artificiale Generativa, il metaverso e la realtà aumentata, comprenderne il funzionamento e l’utilizzo applicato al travel. BTO Women. Quest’anno BTO si tinge di rosa. La manifestazione ospiterà un nuovo format, ideato e coordinato da Clara Svanera, dedicato al turismo in chiave femminile, pensato per celebrare il potere, la creatività e le storie delle donne che stanno trasformando il panorama turistico globale, ridefinendo il modo in cui viaggiamo e viviamo le esperienze. Dodici saranno le relatrici, dall’Italia e dal mondo, di diversi ambiti turistici: imprenditrici, esperte, storyteller, si alterneranno sul palco, in tre talk con un tema specifico: Felicità, Coraggio e Innovazione. TourEspana, è main sponsor di BTO 2024. L’Ente del Turismo ha recentemente presentato un progetto pilota di assistente virtuale conversazionale sul portale Spain.info, sviluppato con modelli di intelligenza artificiale per la facilitazione della pianificazione del viaggio, ma consentirà anche di personalizzare il tono e i contenuti delle conversazioni, offrendo agli utenti proposte di valore su misura.