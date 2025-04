Time for Women, due decenni di creatività femminile a Palazzo Strozzi

Firenze, 16 aprile 2025 – Immergersi nell'identità e nella memoria, nel corpo e nella maternità, nella società e nella politica: un grand tour lungo due decenni di innovazione artistica e creatività al femminile, ricerche poetiche e sui linguaggi espressivi. Il ventennale del Max Mara Art Prize for Women - il più importante riconoscimento dedicato al supporto delle artiste nella loro attività - celebra il sodalizio del noto brand internazionale di moda con Whitechapel Gallery e Collezione Maramotti: un legame che dal 2007 valorizza il percorso e la ricerca di giovani artiste emergenti con base nel Regno Unito, offrendogli la possibilità a cadenza biennale di intraprendere una residenza di sei mesi in Italia allo scopo di approfondire temi specifici legati alla storia e la cultura del nostro paese e acquisire competenze specifiche sulla base delle proprie esigenze personali e professionali.

Time for Women!

Dal 17 aprile al 31 agosto, la Fondazione Palazzo Strozzi apre gli spazi della Strozzina per ospitare la mostra "Time for Women!: Empowering Visions in 20 years of the Max Mara Art Prize for Women", l'esposizione che riunisce insieme per la prima volta i progetti delle nove artiste - Margaret Salmon, Hannah Rickards, Andrea Buttner, Laure Prouvost, Corin Sworn, Emma Hart, Helen Cammock, Emma Talbot, Dominique White - vincitrici del premio nelle passate edizioni. Tra video e installazioni, sculture e opere a parete, ognuna di loro si è concentrata su un aspetto peculiare appartenente all'identità nazionale del Belpaese: una sottile linea rosa che unisce le alte eccellenze artigiane con la commedia dell'arte, la mitologia e le comunità monastiche, il corpo e la maternità.

Un viaggio affascinante e ambizioso che intreccia la Storia e la Natura raccogliendo gli echi di voci e narrazioni spesso dimenticate, ma sempre presenti, dall'antichità ai tempi nostri verso un futuro che sembra parlare sempre più attraverso la sensibilità femminile. Time for Women!, per l'appunto.