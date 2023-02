"Testo": Alla Stazione Leopolda torna la fiera dell'editoria

Testo, la fiera dell'editoria contemporanea a Firenze

Firenze, 22 febbraio 2023 - Come nasce un libro e arriva nelle mani del lettore. Non si ferma mai il treno di Pitti Immagine, che a poche settimane dalla chiusura di "Taste", il longevo salone fiorentino dell'enogastronomia, porta alla Stazione Leopolda nel weekend la seconda edizione di "Testo", l'appuntamento dedicato ai mestieri dell'editoria. La rassegna, nata da un'idea della libreria Todo Modo, è una fiera del libro diversa e originale, che accoglie oltre cento case editrici - 107 tra piccole, medie e grandi realtà - ed ospita un percorso di incontri e laboratori animati dai protagonisti del settore.

L'obiettivo è quello di guidare il pubblico alla scoperta del processo creativo dell'autore, della professione di editor, produttore, grafico, promotore e libraio e del ruolo del lettore, attraverso un itinerario suddiviso in sette stazioni realizzato da Alessandro Moradei e Alessandro Gori. Laboratorium per ricreare i passaggi della vita di un libro: il Manoscritto, il Risvolto, la Traduzione, il Segno, il Racconto, la Libreria e il Lettore. Ogni stazione sarà guidata da un 'capotreno', una figura responsabile del programma di presentazioni e incontri afferente alla propria area: da Luca Briasco, editore di Nottetempo, a Beatrice Masini, direttrice di divisione di Bompiani, da Giovanna Silva e Chiara Carpenter, fondatrici di Humboldt Books, a Leonardo G. Luccone, direttore dell'agenzia letteraria Oblique, fino a Maddalena Fossombroni e Pietro Torrigiani, ideatori della libreria Todo Modo, e Riccardo Ventrella, responsabile delle relazioni internazionali del Teatro della Toscana.

Nelle due navate della Stazione, si tiene l'esposizione vera e propria, con i tavoli dove sarà possibile acquistare i titoli proposti dagli editori, e l'opportunità di partecipare in piccoli gruppi a visite guidate a tema e a momenti di ristoro letterari e musicali, come le consultazioni poetiche tenute al Salotto delle Consultazioni dagli attori del Teatro della Pergola e da una coppia di consultanti del Théatre de la Ville di Parigi.

Molto ricco e prestigioso anche il parterre di ospiti che parteciperanno ai talk, alle presentazioni e ai laboratori: dagli incontri con autori italiani - da Niccolò Ammaniti a Daria Bignardi, da Carlo Lucarelli a Chiara Valerio - ed internazionali - da Jessica Bruder a Amélie Nothomb, da Mikail Shishkin a Paul Lynch - fino a figure di riferimento dell'editoria mondiale, come Juergen Boos, direttore della Fiera di Francoforte. Ed ancora i focus con Matteo Codignola e Stefano Mauri, che racconteranno la nascita di Orville Press del Gruppo Gems, il Post con Luca Sofri e i suoi podcast, la conversazione tra Piero Angelini e Carlo Ginzburg sulla Collana Viola di Einaudi, e un approfondimento sulle librerie in compagnia di Federico Lang, Nana Lohrengel, Enrico Quaglia e Silvana Sola. Tra gli appuntamenti speciali, la sezione intitolata "Esordi", che traccia una breve retrospettiva sui più riusciti degli ultimi anni con i diretti interessati, il concorso di grafica "A Segno!", e due proiezioni al Cinema La Compagnia: "Umberto Eco. La biblioteca del mondo" di Davide Ferrario - presente in sala - e "Citizenfour" di Laura Poitras, introdotto da Jessica Bruder e Dale Maharidge.